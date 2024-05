Verstappen zelfkritisch: "Niet het leukste rondje uit mijn leven"

Max Verstappen was zojuist weer de snelste in de kwalificatie in Miami. De Nederlander kende een prima dag en hij liet geen kruimel over voor zijn concurrentie. Het is zijn zesde pole position van het jaar en hij was enorm tevreden met zijn resultaat in de kwalificatie.

Verstappen is vooralsnog oppermachtig in Miami. In alle sessies was hij het snelst, en ook in de kwalificatie was dat nu weer het geval. De Nederlander vreesde voor wat probleempjes bij het begin van de kwalificatie, maar al snel was alles weer koek en ei. Hij greep de pole en daarmee sloeg hij de deels blauwe Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het zorgde voor enthousiasme bij de leider in het wereldkampioenschap.

Zwaar

Voor de derde keer dit weekend verscheen Verstappen voor de microfoon als de snelste man. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "We hebben de auto zeker een beetje verbeterd. Ik weet niet wat het is, maar elk jaar als we hier komen vind ik het lastig om een consistent gevoel te hebben met de auto en het gevoel van de banden over een enkele ronde. Het is heel erg lastig om een goed gevoel over te houden aan sector 1 en daarna sector 3. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is enorm zwaar."

Balans

Verstappen denkt dat zijn team en hijzelf het best aardig hebben gedaan. De Nederlandse wereldkampioen deelt zijn gevoel met de rest van de wereld: "Vandaag draaide het er weer om, om die balans te vinden. Ik denk dat we dat wel aardig hebben gedaan. Het was niet het leukste rondje uit mijn leven, omdat het best glad was en omdat je niet veel vertrouwen hebt tijdens het rondje. Maar we staan op pole, en dat is het belangrijkste."