Horner reageert cynisch op Hamilton: "Heel attent dat hij aan Checo denkt"

Sergio Perez rijdt dit weekend in Mexico zijn thuisrace. Alle ogen zijn op de Red Bull Racing-coureur gericht en Perez was dan ook het middelpunt van veel geruchten. Ook Lewis Hamilton sprak zich over de situatie uit, maar Christian Horner zit daar niet helemaal op te wachten.

De aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix was nogal rommelig voor Perez. Er gingen wilde geruchten rond op het internet over een mogelijke pensionering van Perez. Mercedes-coureur Lewis Hamilton mengde zich in de afgelopen weken ook nog eens in de zaak. De Brit sprak zich op de donderdag uit over de situatie van Perez bij Red Bull. Hamilton beweerde dat zijn Mexicaanse concullega niet genoeg steun zou krijgen bij Red Bull.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft alle verhalen ook gelezen. De Britse teambaas maakte in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports direct duidelijk hoe hij hierover denkt: "Ten eerste, er bestaan geen pensioenplannen! Het is heel erg attent dat Lewis zich zo druk maakt over de prestaties van de teamgenoot van Max. Er gaan altijd geruchten rond in de paddock, vooral als er niets is om over te schrijven. Sergio heeft een geweldige relatie met het team en een sterke relatie met zijn teamgenoot. We hopen dat hij tweede wordt in het WK, we hebben daar nog nooit een 1-2tje gescoord."