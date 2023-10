Hamilton sportief: "Max is echt foutloos dit jaar"

Lewis Hamilton kende een goede race op het Circuit of the Americas. De Britse Mercedes-coureur joeg op de zege, maar Max Verstappen was net een maatje te groot. Na afloop van de Grand Prix toonde hij zich sportief en deelde hij de complimenten uit aan Verstappen en diens werkgever Red Bull Racing.

Hamilton deed vrijwel de gehele race mee om de zege. De Britse Mercedes-coureur had de smaak te pakken en nadat hij de ferm verdedigende Lando Norris voorbij stak, richtte hij zijn vizier op Verstappen. Hij verkleinde elke sector het gat en hij leek te kunnen profiteren van de remproblemen van Verstappen. In de laatste twee rondjes begon het gat keihard te krimpen, maar Hamilton kwam een rondje te kort. Zijn achterstand bedroeg uiteindelijk net iets meer dan twee seconden.

Verstappen

Na afloop van de race werd Hamilton toegejuicht door de aanwezige Amerikaanse fans. Hij deelde zijn liefde voor de States en daarna sprak hij zich lovend uit bij interviewer van dienst Jenson Button: "Ik wil eerst de gasten van Red Bull feliciteren. Het team doet het al het hele seizoen fantastisch en Max is echt foutloos. We kwamen aan het eind aardig in de buurt van ze, maar we hadden een paar rondjes meer nodig."

Qatar

Hamilton is dan ook trots op zijn eigen werkgever Mercedes. Hij baalde heel erg lang van de tegenvallende prestaties in Qatar en hij deelt dat dit tijdens de Grand Prix door zijn hoofd spookte: "Het team heeft het geweldig gedaan tijdens dit weekend, ze hebben zo hard moeten werken voor deze update. Eerlijk gezegd had ik het moeilijk na die laatste race, dat komt door alles wat er in de wereld aan de hand is en mijn laatste race. Ik had het gevoel dat ik ze had laten vallen."