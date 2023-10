Uitslag Grand Prix van Verenigde Staten: Verstappen slaat aanvallen af en wint historische vijftigste race

De race op het Circuit of the Americas zit er alweer op. In de staat Texas ging de zege zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem kwam Lewis Hamilton als tweede over de streep op het hobbelige asfalt in Austin. Het podium werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Norris kende een sterke start toen de lichten uitgingen. De Britse coureur ging er als een haas vandoor en hij greep meteen de koppositie. Verstappen deed het rustiger aan en hij vond zichzelf na de eerste ronde terug op de vijfde plaats. Norris sloeg op dat moment een gat van ruim twee seconden naar de achtervolgende Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Terwijl Norris lekker bezig was, had zijn teamgenoot Oscar Piastri het lastiger.

Problemen

De Australiër raakte in de openingsronde de auto van Esteban Ocon en dat ging niet helemaal zoals men had gewenst. Onder het toeziend oog van investeerder Anthony Joshua, viel Ocon uit met een enorm gat in zijn sidepod. Een paar rondjes later reed ook Piastri met een slakkengangentje over de baan en was het ook voor hem voorbij. Verstappen en Hamilton waren op dat moment al bezig met het bijhalen van de Ferrari's.

Strategie

De op de mediums gestarte Verstappen ging daarna enigszins verrassend als eerste topper naar binnen. Hij kreeg de beschikking over een nieuw setje mediums en daarmee werd een tweestopper in werking gezet. Hamilton en Norris leken echter voor een eenstopper te gaan, want ze kozen allebei voor de harde banden. Norris reed nog steeds aan de leiding, maar achter hem trapte Verstappen vol het gaspedaal in.

Strijd

Alhoewel Verstappen was ruzie had met zijn rempedaal, en zijn engineer, ging hij er wel vol voor. Hij opende de aanval op Norris en dat leverde hem de koppositie op. Verstappen kwam in de schone lucht terecht en hij sloeg steeds meer en meer een gat op Norris. Bij de tweede golf van pitstops gingen ook Hamilton en Norris weer naar binnen, maar daarmee konden ze Verstappen niet verslaan.

Verstappen hield de leidende positie in handen en daarmee reed hij naar zijn vijftigste zege. In de slotfase werd het nog eventjes spannend, want Hamilton had Norris ingehaald. De zevenvoudig wereldkampioen ging er vol voor en in de laatste rondjes reed hij het gat bijna dicht. Hij kwam echter een rondje te kort en daarmee kroonde Verstappen zich tot winnaar in Austin.