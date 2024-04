Brown voorspelt vuurwerk bij Ferrari en Mercedes

Het silly season is dit jaar al zeer vroeg van start gegaan. Lewis Hamilton maakte in de winter bekend dat hij na dit seizoen overstapt naar Ferrari, en dat zorgt er ook voor dat Carlos Sainz zich moet bewijzen dit jaar. Zak Brown verwacht dan ook vuurwerk bij Ferrari en Mercedes.

De overstap van Hamilton kan zomaar voor een enorme stoelendans gaan zorgen. Door zijn aanstaande vertrek komt er een stoeltje vrij bij Mercedes, en meerdere coureurs azen op dat plekje. Ook Carlos Sainz wordt genoemd als optie. Het contract van de Spanjaard bij Ferrari loopt eind dit jaar af, en hij moet zijn visitekaartje afgeven. Dat gaat vooralsnog zeer goed, want hij is regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Vuurwerk

McLaren-CEO Zak Brown denkt dat deze situaties voor problemen kunnen zorgen bij zijn concurrenten. De Amerikaan legt zijn verwachtingen uit in de podcast 'Drive to Wynn': "De Ferrari-coureurs gingen er een paar keer hard in, dat deden ze vorig jaar op Monza ook. Ik verwacht daar nog wel wat vuurwerk voor het einde van het seizoen. Je hebt straks een situatie waarbij Ferrari informatie moet achterhouden voor Sainz met betrekking tot de auto van volgend jaar. Mercedes heeft datzelfde probleem met Hamilton. Dat betekent dat je de coureur die blijft wat voor gaat trekken vergeleken met de andere en je hebt te maken met twee competitieve coureurs."

Gevecht

Brown denkt dat Ferrari en Mercedes voor flink wat spektakel gaan zorgen. De McLaren-topman gaat verder met zijn analyse van zijn concurrenten: "Carlos zoekt nog een stoeltje en Lewis wil laten zien dat hij beter is dan George. Ik voorspel misschien vuurwerk tussen die twee teams in de tweede seizoenshelft. Ik denk dat ze er op dit moment goed mee omgaan, maar je kunt op de boordradio al een paar keer horen dat er weinig nodig is voordat het een groter probleem wordt. Ik zou het in de gaten houden. Als bij één van deze teams de coureurs hard met elkaar in gevecht gaan, dan zou me dat niets verbazen."