Vader Perez wijst naar Verstappen: "Twee tijgers in een kooi"

Max Verstappen heeft zijn grootste successen bij Red Bull Racing geboekt met Sergio Perez aan zijn zijde. De twee teamgenoten hebben een goede band met elkaar, maar het zorgt soms ook wel voor wrevel. De vader van Perez beschrijft de samenwerking alsof het twee tijgers in één kooi zijn.

Verstappen is de overduidelijke kopman bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en hij lijkt amper concurrenten te hebben. Sergio Perez wilde in de voorgaande jaren de strijd nog wel aangaan, maar volgens Helmut Marko heeft hij zijn mindset aangepast. Perez is goed aan het seizoen begonnen en dat moet ook wel, zijn contract loopt immers eind dit jaar af.

De band tussen de twee Red Bull-coureurs lijkt goed te zijn. De vader van Perez, Antonio Perez Garibay, weet wel hoe hij de samenwerking kan omschrijven. In gesprek met Azteca Deportes legt Perez senior dat uit: "Ze zijn twee tijgers in dezelfde kooi, dat is wat ik ze heb verteld. En als je aan mij vraagt met wie ik Checo graag zou zien samenwerken, dan zou ik zeggen met de beste coureur ter wereld. Dus hoe het vandaag de dag ook is, Checo is de op één na beste coureur ter wereld in de Formule 1. We hebben het beste van Checo nog niet gezien."