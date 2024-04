McLaughlin wint spektakelstuk in Alabama, 1-2 voor Penske

Scott McLaughlin heeft voor het tweede jaar op rij de Grand Prix van Alabama op zijn naam geschreven. De Penske-rijder versloeg op Barber Motorsports Park teamgenoot Will Power om de zege in een zeer spectaculaire wedstrijd volop actie en neutralisaties. Voor het team van Penske een zeer welkom resultaat na de diskwalificatie-saga eerder deze week. Verrassende derde was debutant Linus Lundqvist die uitkomt voor het team van Chip Ganassi. VeeKay finishte net buiten de top vijftien op P17.

De start van de wedstrijd op het glooiende circuit van 3.8 kilometer was meteen spectaculair met achterin rondspinnende auto's. VeeKay was de grootste aanstichter en kreeg daarvoor een drive-thru-penalty. Tussen Herta en Ferrucci was ook het nodige duw-en trekwerk en wheelbangen. Het was een mirakel dat dit goed afliep. Later vloog O'Ward er vanaf omdat de Mexicaan teveel kerb meepakte. De kop had weinig last van het spektakel achterin en bleef onveranderd met McLaughlin, Power en Lundgaard.

O'Ward kreeg opnieuw negatieve aandacht na een ondoordachte actie op Fittipaldi. De Braziliaan kreeg een tik van O'Ward en vloog de bandenstapels in en kon een DNF achter zijn naam schrijven. Het veroorzaakte in ronde 6 van 90 meteen een Safety Car. VeeKay reed ondertussen in de pitstraat om zich van zijn straf te ontdoen. Twee ronden later dook iedereen naar binnen voor vers rubber.

In ronde elf was de baan weer vrij gegeven. Vlak daarna kreeg ook O'Ward een drive-thru-penalty. De McLaren-rijder was daar absoluut niet mee eens, was op de radio te horen. In de tussentijd vocht regerend kampioen Palou zich naar voren en reed al op P4 na een tiende startplek. De Spanjaard reed op de rode band, terwijl de koplopers McLaughlin en Power op de harde compound rondreden. De meeste coureurs leken te gaan voor een tweestopper en moesten het volhouden tot minimaal ronde 30.

In ronde 18 vloog kampioenschapsleider Dixon eraf na een gretige move op Rahal en zakte hierdoor terug naar P18. Vorig weekend won de Nieuw-Zeelander nog de wedstrijd op Long Beach. VeeKay rukte ondertussen verder op met de zachte band naar positie vijftien. In ronde 23 zat Dixon op de staart van de jonge Nederlander en probeerde rap terrein goed te maken na zijn uitstapje.

Aan de kop schoof Lundgaard naar P2 door een klein schuivertje van Power. McLaughlin- de winnaar in 2023 - had hierdoor een gat van meer dan drie seconden. Lundgaard besloot in ronde 24 naar binnen te duiken en ging voor een drie-stopper. Met een driestopper won McLaughlin vorig seizoen de race in Alabama. Power kwam weer op plaats twee terecht maar nu met meer dan zeven seconden achterstand. In ronde 27 dook Power zelf ook naar binnen en besloot ook voor een driestopper te gaan. McLaughlin pareerde zijn teamgenoot een ronde later en koos dezelfde strategie. Palou kwam door de stops tijdelijk aan de leiding en ging pas in ronde 30 naar binnen, wat minimaal nodig is voor een tweestopper.

Op een derde van de wedstrijd reed VeeKay op P11 en had het tempo goed te pakken. Het gros vooraan dook naar binnen en hiermee kwam de Ed Carpenter Racing-rijder voorlopig op de derde plek en reed tussen McLaughlin en Lundgaard in. Achter VeeKay kwamen Armstrong en Newgarden met elkaar in contact. Newgarden schoot van de baan en verloor kostbare tijd in een week vol controverse met zijn diskwalificatie in de wedstrijd op het stratenparcours van St. Pete begin maart.

VeeKay kwam in ronde 35 naar binnen en was daarna binnen de top vijftien te vinden. McLaughlin was aan het doorstampen om zijn voorsprong op de tweestoppers te behouden na het maken van zijn pitstops. Maar een Safety Car in ronde 44 gooide roet in het eten en de voorsprong was daardoor als sneeuw voor de zon verdwenen. Rossi was de ongelukkige met een loskomend wiel en veroorzaakte dus de onderbreking.

Palou leek door deze neutralisatie de grote winnaar te worden. De Chip Ganassi-coureur kon aansluiten op de koplopers, die op een driestopper zaten en hij kon tijdens de Safety Car-procedure flink banden en benzine besparen. De top drie McLaughlin, Lundgaard en Power doken naar binnen om zo min mogelijk tijd te verliezen bij het maken van een pitstop. Palou kwam aan de leiding te liggen en VeeKay dook hierdoor de top tien in.

Bj de hervatting in ronde 49 barstte de strijd meteen los met VeeKay in de hoofdrol. In een hard duel met zowel Indy 500-winnaar Ericsson en Newgarden kwam de Nederlander als grote overwinnaar naar voren. VeeKay had de smaak te pakken en was tijdelijk op P7 te vinden.

In ronde 53 was de volgende neutralisatie. Robb was er keihard afgegaan, waarschijnlijk door problemen aan zijn stuurwiel. De voormalig Indy Pro 2000-kampioen kon ongedeerd uitstappen. Ondertussen werd er ook een menselijke pop naast de baan weggehaald, die was gevallen van een brug. De top tien dook naar binnen. McLaughlin, Power en Lundgaard bleven buiten, waardoor het tactisch schouwspel nog niet voorbij was. VeeKay zakte weer naar P16 maar wel met een bandenvoordeel.

In ronde 61 ging de wedstrijd weer op groen. Ferrucci leidde de dans voor Lundqvist, McLaughlin en rookie Simpson. Palou op P11 is de eerste die normaliter niet meer hoefde te stoppen. Lundqvist hield McLaughlin een beetje op. Vijf ronden later kwam Ferucci naar binnen en kwam Lundqvist aan kop, die nog steeds polesitter McLaughlin achter zich hield.

VeeKay ging nog voor de laatste keer stoppen in ronde 69 en kwam vlak achter Newgarden terecht. In lap 70 kwam koploper Lundqvist naar binnen, waardoor McLaughlin weer P1 in handen had en snelle rondetijden kon produceren om een cruciaal gat te creëren naar Palou. VeeKay was in de tussentijd met Newgarden aan het bakkeleien om P21.

De coureurs op de tweestopper gingen het verliezen van de driestopper. De Penske-rijders McLaughlin en Power doken in ronde 75 naar binnen voor hun laatste stop. Ze behielden P1 en P2. Lundgaard op plaats drie viel terug naar P9.

McLaughlin had de controle weer in handen en reed onbedreigd vooraan met luttele seconden voorsprong op Power. Lundqvist veroverde met speels gemak de derde plek van Palou. Laatstgenoemde moest Lundqvist laten gaan. De Spanjaard moest brandstof besparen om de finish te halen.

Met nog vijf ronden te gaan gooide een neutralisatie nog wat roet in het eten. De onfortuinlijke Rasmussen - die veel aanvaringen had en spinnetjes - veroorzaakte de Safety Car door het afslaan van zijn wagen. Met nog twee laps voor de boeg kwam er nog een verkapte sprintrace. Het zorgde uiteindelijk niet voor de nodige opschudding.

Voor McLaughlin was het zijn eerste overwinning van 2024. De Nieuw-Zeelander kon een goed resultaat gebruiken na een diskwalificatie en een 26ste klassering. Power pakte zijn tweede tweede plaats van dit seizoen. Lundqvist scoorde zijn eerste podium uit zijn IndyCar-carrière. VeeKay finishte uiteindelijk in de top twintig.