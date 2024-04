Ralf Schumacher verwacht domino-effect na Newey-geruchten

Afgelopen week meldden meerdere media dat Adrian Newey gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Het vertrek van Newey zou een aderlating zijn voor Red Bull. Ralf Schumacher denkt dat het Oostenrijkse team zomaar uit elkaar kan gaan vallen.

Newey speelt een belangrijke rol binnen het team van Red Bull. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van Red Bull en hij wordt gezien als één van de besten in zijn vakgebied. Een vertrek van Newey zou een nieuw hoofdstuk zijn in het onrustige jaar dat Red Bull beleeft. Het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner en de geruchten over een machtsstrijd, zorgden voor veel verhalen en vraagtekens.

Harmonie

Het lijkt er dus sterk op dat Newey weggaat bij Red Bull. Men vraagt zich af wat hij nu gaat doen, en wat dit betekent voor de toekomst van Red Bull. Oud-coureur Ralf Schumacher laat zijn licht erover schijnen in gesprek met Sky Sports: "Adrian Newey heeft harmonie nodig, want hij heeft een goede sfeer op zijn werkplek nodig. Op dit moment kun je zeggen dat Red Bull uiteen valt. Christian Horner draagt hiervoor de persoonlijke verantwoordelijkheid, omdat hij zich met alle macht aan de macht binnen het team vastklampt."

Domino-effect

Schumacher denkt dat Newey voor een soort domino-effect kan gaan zorgen. De Duitser wijst naar de geruchten over Max Verstappen en teamadviseur Helmut Marko. Schumacher is dan ook somber over de toekomst van Red Bull: "Ik geeft het team nog twee jaar de tijd, maar als ze blijven vasthouden aan Christian Horner, dan verzinkt het team in de middelmatigheid. Daar ben ik echt vrij zeker van."