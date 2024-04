Jos Verstappen moet in leidende positie opgeven in Belgische rally

Jos Verstappen stond afgelopen weekend weer aan de start van een rally in België. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur reed een sterke Rally van Wallonië, en hij ging zelfs aan de leiding van het klassement. Hij moest echter in leidende positie opgeven.

Samen met zijn navigator Renaud Jamoul stond Verstappen aan de start van de Rally van Wallonië. Op de eerste dag van de rally kwam hij goed voor de dag, en op dag twee ging hij ook weer als de brandweer. Verstappen ging aan de leiding van het klassement, maar in de vierde van de negen klassementsproeven ging het mis. Hij had twee lekke banden en hij kon zijn weg niet meer vervolgen in zijn Skoda Fabia RS Rally2.

Verstappen neemt regelmaat deel aan rally's, en hij is zeker niet onsuccesvol. Ook in Wallonië was hij op weg naar de zege, maar dat ging dus mis. Eerder op de dag was Verstappen nog positief, tijdens de rally liet hij aan Verstappen.com weten hoe het ging: "Voor mij zijn de proeven vandaag weer nieuw. Het was soms ontzettend glad. Die kennis van de stages probeer ik nu op te toen." Dat leek dus goed te gaan, maar zijn lekke banden gooiden dus roet in het eten.