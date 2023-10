Uitslag Sprint Verenigde Staten: Magistrale Verstappen grijpt simpele sprintzege

De sprintrace op het Circuit of the Americas is weer een feit. Op het circuit in Austin in de staat Texas ging de sprintzege naar Max Verstappen. Achter hem kwam Lewis Hamilton als tweede over de finish. Het sprintpodium werd ditmaal compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Verstappen behield de leiding bij de start van de sprintrace. De Nederlander werd uitgedaagd door Leclerc, maar de Monegask werd simpelweg afgebluft bij het inrijden van de eerste bocht. Leclerc zakte daarna iets verder weg en tot zijn schrik zag hij dat ook Lewis Hamilton erlangs kwam. De Brit opende daarna de jacht op Verstappen, maar binnen een paar rondjes was de drievoudig wereldkampioen aan de horizon verdwenen.

Russell

Achter de top drie werden er nog een paar opvallende gevechten uitgevochten. Oscar Piastri werd bij de start geraakt door Carlos Sainz en daarna kreeg de Australische McLaren-coureur ook te maken met iets te warme banden. Hij ging de strijd aan met zijn naaste belagers, maar hij kan van geen van hen winnen. George Russell haalde Piastri om spectaculaire wijze in, maar dat deed hij niet op een legale manier. Hij zette zijn actie met vier wielen naast de baan in en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Norris

Verstappen klaagde nog eventjes over zijn auto, maar het leek er niet op dat er iets niet aan de haak was met de oppermachtige Red Bull-bolide. Achter hem werd de Ferrari van Carlos Sainz nog ingehaald door de jagende Lando Norris. De Brit had er zin in en hij kwam nog heel dicht in de buurt van nummer drie Leclerc. Hij had echter een rondje te weinig om echt een aanval in te zetten. Het maakte niet meer uit, de vlag werd gezwaaid en de fans konden tevreden naar huis gaan.