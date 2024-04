Advies voor Red Bull: "Vervang Checo niet!"

Het is nog niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract, maar hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Volgens Otmar Szafnauer moet Red Bull gewoon het contract van Perez gaan verlengen.

Perez staat onder grote druk bij het team van Red Bull. Hij moet goed presteren om kans te blijven maken op een nieuw contract. De Mexicaan doet het vooralsnog goed, en Helmut Marko heeft al laten doorschemeren dat ze tevreden zijn met hem. Maar bij Red Bull willen ze zijn contract niet te snel gaan verlengen, omdat Perez in de voorgaande jaren minder goed begon te presteren na de eerste paar races.

Otmar Szafnauer heeft een duidelijk advies voor Red Bull. De oud-teambaas van Aston Martin en Alpine legt zijn mening uit aan de internationale media tijdens een event van zijn app EventR: "Ik was laatst in Abu Dhabi en ik kreeg de vraag: 'Als jij Christian Horner was, met wie zou je Checo dan vervangen?' Ik zei toen dat ik Checo heel goed ken en dat ik hem zou vervangen door Checo. Als ik Christian was, dan zou ik hem er volgend jaar bijhouden. Laten we niet vergeten dat toen Max zijn eerste titel pakte, dat deels kwam door Checo en de omstandigheden. Kijk niet alleen naar de laatste race, maar ook naar alle andere races die meetelden. Toen had hij de bijnaam 'minister van Defensie'."