Assen houdt zich aanbevolen voor combiweekend F1 en MotoGP

Formule 1-eigenaar Liberty Media maakte enkele weken geleden bekend dat ze ook de MotoGP willen kopen. Dat betekent dat de twee klassen onder dezelfde eigenaar gaan vallen. Direct gingen er verhalen rond over een gezamenlijk raceweekend, in Assen houden ze zich daar voor aanbevolen.

Liberty Media heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de Formule 1 flink is gegroeid. De koningsklasse van de autosport is populairder dan ooit, en men vraagt zich af wat Liberty Media kan doen met de MotoGP. Direct gingen er verhalen rond over een gezamenlijk raceweekend van de Formule 1 en de MotoGP. Lewis Hamilton liet weten dat hij fan is van zo'n overvol raceweekend.

Aanbevolen

In Assen kunnen ze wel lachen om deze verhalen. Ze volgen het op de voet en bestuursvoorzitter van het TT Circuit Arjan Bos wordt door Formule 1 Magazine gevraagd of hij dit ziet gebeuren: "Eerlijk gezegd niet, dat laat het verdienmodel volgens mij niet toe. Er was altijd al nauw contact over de kalenders om overlap te voorkomen, dat zal zo blijven. Een Formule 1-race en een MotoGP-wedstrijd in twee opeenvolgende weekenden op één locatie? Qua organisatie zou dat wellicht kunnen, maar dan krijg je te maken met andere praktische bezwaren zoals politie-inzet. Maar als ze bij Liberty ooit een keer willen experimenteren door de MotoGP en de Formule 1 in één evenement te gieten, dan houden we ons aanbevolen haha!"

IJskast

Assen had in het verleden ambities om een Grand Prix te organiseren. Inmiddels racet de Formule 1 in Nederland op het circuit van Zandvoort, en Bos legt uit hoe de Formule 1-plannen er nu voor staan: "We hebben de oude plannen om de vereiste Grade 1-licentie voor het circuit aan te vragen in de ijskast gezet. We weten wat ervoor nodig is en het zou in één winter te realiseren zijn, maar het is op dit moment niet aan de orde. In Nederland hebben ze Zandvoort en die mensen doen het erg goed en ze hebben een welverdiende en mooie plek op de kalender. We hebben er als Assen geen baat bij om daar in te gaan wroeten."