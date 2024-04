VCARB-kansen Lawson hangen af van Red Bull-situatie

Het is geen geheim dat Liam Lawson aast op een zitje voor 2025. De Nieuw-Zeelander is verbonden aan Visa Cash App RB, en daar zien ze hem ook als een mogelijkheid. Peter Bayer vindt het echter te vroeg om een knoop door te hakken en hij wijst ook naar de situatie bij Red Bull Racing.

Lawson is momenteel de meest vooruitgeschoven pion uit de talentenstal van Red Bull. Vorig jaar liet hij als invaller al zien wat hij in zijn mars had, en dit jaar is hij bij alle races aanwezig als reservecoureur. Hij staat regelmatig in de pitbox van Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB, en dat is een logische plek om zijn debuut te maken als fulltime Formule 1-coureur. Ondanks dat Helmut Marko eerder stelde dat Lawson op de grid staat in 2025, is er nog geen beslissing genomen.

Te vroeg

VCARB-CEO Peter Bayer wil namelijk nog helemaal niets zeggen over de nabije toekomst van Lawson. Speedcafe vraagt Bayer wat de kansen voor Lawson zijn voor 2025, maar daar wil hij geen duidelijk antwoord op geven: "Het is een beetje te vroeg daarvoor. Dat hangt ook een beetje af van hoe de algehele rijdersmarkt zich gaat ontwikkelen. Als er binnen ons team iets gaat veranderen, dan is er een mogelijkheid dat Liam een kans krijgt."

Red Bull

Bayer blijft erbij dat er nog geen beslissing is genomen. Hij weet ook dat het onrustig is binnen Red Bull Racing, en dat speelt mee in deze zaak. De CEO blijft zwijgen over de promotiekansen van Lawson: "Het is daar eerlijk gezegd een beetje te vroeg voor. Je weet niet hoe de dingen lopen binnen Red Bull. Weet je nog hoe het ging toen Alonso naar Aston Martin ging? Toen werd het een schaakspel dat maar bleef doorgaan. Dat kan dit jaar misschien ook gebeuren. Maar Liam is onze reservecoureur, en we hebben duidelijk gezegd dat hij de eerste kandidaat is voor een zitje, als er een zitje is."