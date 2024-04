Villeneuve vraagt zich af of Ferrari spijt krijgt van Hamilton-deal

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton volgend jaar voor Ferrari rijdt. De Brit gaat Carlos Sainz vervangen, en dat zorgt voor de nodige vraagtekens. Sainz is momenteel immers in vorm en Jacques Villeneuve vraagt zich af of men zich bij Ferrari afvraagt wat ze hebben gedaan.

Sainz is goed aan het seizoen begonnen. Hij stond al meerdere keren op het podium en hij wist de Australische Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hij geeft zijn visitekaartje duidelijk af, maar hij heeft nog geen nieuw zitje gevonden voor 2025. Hij werd eerder al in verband gebracht met Audi en Mercedes, maar er is nog niets concreet. Hamilton is op zijn beurt op een tegenvallende manier aan het seizoen begonnen.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is onder de indruk van de prestaties van Sainz. De Canadees wordt door Casino Online In gevraagd of hem zich bij Ferrari afvraagt wat ze hebben gedaan: "Er zijn twee kampen binnen het team van Ferrari. Het ene kamp wilde Hamilton binnenhalen en het andere kamp wilde Charles Leclerc behouden. Dus Sainz werd opgeofferd. Het is ironisch aangezien Sainz het team waarschijnlijk zal verlaten terwijl hij zich in een betere situatie bevindt. Je moet je wel afvragen wat er gebeurt als ze zich gaan afvragen wat ze hebben gedaan."