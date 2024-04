Jos Verstappen ziet geruchten: "Moeten ook verder kijken"

Het ging afgelopen week weer over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander werd weer in verband gebracht met een mogelijke transfer naar het team van Mercedes. Jos Verstappen wil er niet te veel over kwijt, maar hij stelt dat ze ook kijken naar 2026.

De onrust binnen het team van Red Bull Racing zorgde er al voor dat er geruchten rondgingen over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Toto Wolff liet meermaals weten dat hij openstaat voor de komst van Verstappen. F1-Insider meldde eind vorige week dat er na de Grand Prix van Miami een ontmoeting tussen de top van Mercedes en het kamp Verstappen op de planning staat.

Dit nieuwe gerucht zorgde voor veel opschudding. Het is niet duidelijk wanneer dit gesprek gaat plaatsvinden, maar het zorgt wel voor meer onrust. Jos Verstappen werd bij de Rally van Wallonië door RaceXpress gevraagd naar de situatie: "Ik denk dat iedereen Max heel graag wil hebben, alleen denk ik dat Max op dit moment gewoon goed zit. Hij heeft een snelle auto tot zijn beschikking, maar ja, we moeten ook verder kijken. We kijken ook naar 2026. We laten alles een beetje op ons afkomen en we blijven heel rustig en we kijken naar wat er gaat gebeuren."