Krack haalt hoop uit Red Bull-debacle Singapore

Het team van Red Bull Racing heerst dit seizoen in de Formule 1. Enkele weken geleden hadden ze echter een tegenvallend weekend in Singapore. Voor het eerst dit seizoen waren ze niet de snelste en ging de zege naar een andere renstal. Aston Martin-teambaas Mike Krack haalt hier veel vertrouwen uit.

Aston Martin begon zeer sterk aan het huidige seizoen. De Britse renstal eindigde meerdere keren op het podium met Fernando Alonso en ze waren zelfs geruime tijd de eerste uitdager van Red Bull. Momenteel heeft Aston Martin het zeer zwaar in de Formule 1. De resultaten zijn ingezakt en Mercedes, Ferrari en McLaren zijn op dit moment veel sneller. Bij Aston Martin willen ze echter niet bij de pakken neer gaan zitten.

Teambaas Mike Krack heeft veel vertrouwen in zijn team. Krack stelt dat de sfeer binnen zijn team zeer goed is, maar dat ze wel snel met competitieve updates moeten komen. Krack denkt dat elk weekend anders is en de teleurstellende resultaten van Red Bull in Singapore zijn voor hem een voorbeeld hiervan. In de F1 Nation Podcast spreekt Krack zich uit: "We hebben van de laatste races geleerd dat elk team op elk moment op achterstand kan komen. We zagen dat in Singapore met Red Bull, dat team heeft de constructeurstitel gewonnen!"