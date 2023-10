Verstappen ontkent Daytona-geruchten: "Dat ben ik niet!"

Max Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat hij in de toekomst wil deelnemen aan enduranceraces. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur focust zich voorlopig op de Formule 1, maar hij kijkt wel om zich heen. Verstappen geeft aan dat hij een paar keer heeft gesproken met Wayne Taylor.

Wayne Taylor is een grote naam in de Amerikaanse racerij. De Zuid-Afrikaan is de man achter het team van Wayne Taylor Racing en daarmee is hij zeer succesvol in het IMSA-kampioenschap. De iconische 24 uur van Daytona is onderdeel van de IMSA-kalender en Taylor liet recent weten dat er in januari een Formule 1-coureur plaatsneemt achter het stuur van één van zijn auto's. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Taylor heeft zelf al aangegeven dat het niet om Fernando Alonso gaat.

Max Verstappen is dol op de enduranceracerij, maar hij geeft aan dat hij in januari andere plannen heeft. De Nederlander heeft de grote woorden van Taylor ook gehoord en in gesprek met Viaplay is hij duidelijk: "Dat ben ik niet! Ik heb wel een paar keer met hem gesproken daarover. Ik wil natuurlijk heel erg graag op een bepaald moment in de endurancewereld gaan racen, maar momenteel komt dat nog niet uit."