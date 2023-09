Leclerc kiest voor bijzonder helmdesign voor thuisrace Ferrari

Het team van Ferrari rijdt dit weekend in Monza hun thuisrace. De Italiaanse renstal is niet bepaald bezig met een sterk seizoen, maar ze pakken wel groots uit. Ze hebben de livery voor dit weekend aangepast en ook hun coureurs kiezen voor een nieuw helmontwerp. Charles Leclerc heeft voor een knalgele helm gekozen.

De Monza-livery van Ferrari is gebaseerd op de kleurstelling van de Le Mans-winnende bolide van het merk. Er zijn dan ook meerdere gele details te zien op de wagens van Leclerc en Carlos Sainz. Leclerc heeft zijn helmontwerp flink aangepast voor de race op Monza. De helm is volledig geel van kleur met een paar zwarte accenten. Ook de Italiaanse vlag en Leclercs Monegaskische vlag zijn te zien op de helm.

Following Carlos' Monza special helmet design - here is @Charles_Leclerc 's - from Adrian Paviot Design on instagram. #F1 #Monza #ItalianGP pic.twitter.com/HEVlt96BSX