Pérez hoopt op sterkere tweede seizoenshelft na 'verbeteringen' tijdens zomerstop

Voor Sergio Pérez was het een aantal Grands Prix een kwestie van overleven. Tijdens de eerste seizoenshelft verloor de Mexicaan het vertrouwen in zijn RB19-auto, waardoor hij teamgenoot Max Verstappen wat kampioenschapspunten betreft aan de horizon zag verdwijnen. Maar de laatste twee races voor de zomerstop was er een flinke verbetering te zien, en na wat veranderingen tijdens de zomerstop te hebben gemaakt, is Pérez hoopvol gestemd dat hij de rest van het seizoen een positief momentum te pakken kan krijgen.

Het was een goede initiële start van het 2023-seizoen voor Sergio Pérez. De Mexicaan leek goed met teamgenoot Max Verstappen mee te kunnen komen, die het vorige seizoen zijn tweede opeenvolgende wereldtitel op naam liet schrijven. De karakteristieken van de RB19-auto leken goed bij Pérez te passen, en zodoende begon gedurende na een aantal races de vraag steeds meer te rijzen of de Mexicaan dit jaar een gooi naar het wereldkampioenschap kon doen.

De kwalificatiesessie van Monaco was echter het begin van het einde voor Pérez. De coureur met racenummer 11 boorde zijn openwielbolide al vroeg tijdens de kwalificatie in de muur, waarna hij vanaf dat moment het zelfvertrouwen kwijtraakte. Tijdens die periode verdween Verstappen aan de horizon, terwijl Pérez flink met zijn formulewagen worstelde. De Mexicaan blikt terug op die lastige periode, waarbij hij wat gelijkenissen met vorig jaar ziet:

"Terwijl de auto steeds verder ontwikkeld werd, kreeg ik het lastiger. Vanaf dat moment ging alles niet meer op een natuurlijke manier. Ik moest diep graven om mijn rijstijl een beetje aan te passen omdat de auto veranderde. Wat dat betreft denk ik dat de laatste twee races een stuk beter waren voor mij", laat Pérez tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend optekenen.

Pérez worstelde met het vinden van een goede balans tussen snelheid en schadevrije meters en zag Verstappen ondertussen Grand Prix na Grand Prix-overwinning aaneenrijgen. Geen makkelijke situatie was het, meent Pérez: "Als je tijdens de vrije trainingen een verkeerde set-up keuze maakte, dan zat je daar de rest van het weekend mee opgescheept."

Volgens de coureur kon Verstappen ondertussen wél de potentie van de RB19 ontgrendelen. "Het is geen geweldige situatie om in te zitten, als je ziet dat je auto ontzettend veel potentie heeft, terwijl je het er niet uit kan krijgen. Deze auto is ontzettend goed, en we moeten ervoor zorgen dat we het onderste altijd uit de kan kunnen halen. Je weet namelijk maar nooit of je ooit nog zo'n goede auto in handen zult krijgen."

Maar, er loopt een hoopvol gestemde Pérez door het Zandvoort-paddock. De Mexicaan heeft naar eigen zeggen samen met zijn team tijdens de zomerstop wat veranderingen gemaakt, waardoor hij hoopt een comfortabele tweede seizoenshelft tegemoet te gaan. "We hebben het een en ander tijdens de zomerstop verbeterd. Hopelijk kunnen we de tweede helft van het jaar goede resultaten behalen."

"Ik ben nog niet waar ik wil zijn als ik terugkijk naar het begin van het seizoen, toen alles op een stuk natuurlijkere wijze verliep. Maar zoals ik al zei hebben we goed werk geleverd, en ik denk dat het van hieruit alleen maar beter zal worden."