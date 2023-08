Sainz vreest voor Q3 na tegenvallende vrije trainingen

Carlos Sainz kende gisteren een tegenvallende vrijdag op het circuit van Zandvoort. De Spaanse Ferrari-coureur stond zijn auto in de eerste vrije training af aan rookie Robert Shwartzman en kwam daarna in de tweede vrije training niet veel verder dan de zestiende tijd. Hij vraagt zich dan ook af of hij Q3 wel kan bereiken in de kwalificatie.

Sainz had voorafgaand het Nederlandse Grand Prix-weekend besloten dat hij zijn auto zou afstaan aan rookie Shwartzman. Toen hij in de tweede vrije training achter het stuur kroop, ging het niet naar wens. Sainz worstelde met zijn auto en schoot zelfs eventjes door de grindbak. Hij sloot de sessie af op de teleurstellende zestiende plaats, ook zijn teamgenoot Charles Leclerc kon de top tien niet bereiken in de tweede vrije training.

Sainz stelt dat Ferrari snel op zoek moet gaan naar downforce en naar de juiste balans. Volgens de Spanjaard heeft Ferrari het lastig op banen met meer downforce. In gesprek met Motorsport.com spreekt Sainz zich uit: "Er is wel ruimte voor verbetering. Als je bijvoorbeeld terugkijkt naar het raceweekend in Hongarije, dan moesten we daar echt vechten om Q3 te kunnen behalen. Het zou nu ook weer zo kunnen gezien, zeker gezien de kleine verschillen hier."