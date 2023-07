Wolff geheimzinnig over Hamilton-contract: "Emotioneel gezien zit het goed"

Lewis Hamilton bezorgde zijn team Mercedes gisteren in Hongarije de eerste pole position van het seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed een sterke kwalificatie, maar heeft nog steeds geen nieuw contract ondertekend. Teambaas Toto Wolff stelt dat het op emotioneel vlak wel al helemaal in kannen en kruiken is.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en veroverde zes wereldtitels in dienst van de Duitse renstal. De Brit is echter bezig met een relatief teleurstellend seizoen en beschikt ook nog eens over een aflopend contract bij Mercedes. Alhoewel beide partijen al aangaven dat ze graag met elkaar verder willen, is er nog geen handtekening op papier gezet.

Het zorgt voor veel speculatie, maar volgens Wolff is dat helemaal nergens voor nodig. De Oostenrijkse teambaas laat in gesprek met Sky Sports weten dat er stappen worden gezet: "We hebben nog geen contract getekend, maar op emotioneel gebied zit alles wel goed. Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel informatie om te delen, de advocaten vechten het nu uit met elkaar. Ik heb mij er niet de hele tijd mee bemoeid. Ik heb mij er snel van teruggetrokken, want ik wilde mij focussen op de andere zaken. Het team is ermee bezig. Er wordt niet meer onderhandeld, er zijn alleen nog kleine dingen."