Mercedes wilde Red Bull-sidepods niet kopiëren vanwege downforce-verlies

Het team van Mercedes begon aan dit seizoen met het veelbesproken zeropod-design. Al snel concludeerde men dat dit concept niet naar wens functioneerde en in Monaco introduceerde het team een groot updatepakket. De nieuwe sidepods hebben veel weg van het Red Bull Racing-design, maar volgens Toto Wolff heeft Mercedes expres niet alle elementen gekopieerd.

Het zeropod-design werd in 2022 geïntroduceerd door Mercedes, maar al snel werd duidelijk dat dit concept niet naar wens functioneerde. Toch koos men dit jaar in eerste instantie weer voor het design, al snel werd er doorgeschakeld. Sinds de Grand Prix van Monaco rijdt het Duitse team ook met de zogenaamde downwash-sidepod. Dit design is succesvol op de wagens van Red Bull Racing en veel teams nemen het dan ook over.

Het team van McLaren heeft het concept bijvoorbeeld bijna volledig gekopieerd van Red Bull. Mercedes heeft dat met opzet niet gedaan en teambaas Toto Wolff legt dat uit bij Motorsport.com: "We hebben al vrij vroeg het sidepod-concept en het bodywerk getest in de windtunnel. Dat deden we om te zien welke deuren het kon openen en hoeveel performance het zou creëren. Volgens onze metingen was het relatieve verlies aan downforce substantieel. Daarom wilden we dat idee vroeg in het seizoen niet najagen."