Ferrari en McLaren passen zeer veel onderdelen aan in Oostenrijk

Vandaag gaat het Oostenrijkse Grand Prix-weekend van start met de eerste vrije training en de kwalificatie. Alhoewel het een sprintweekend is, introduceren veel teams grote updatepakketten op de Red Bull Ring. De teams van Ferrari en McLaren hebben bijvoorbeeld zeer veel onderdelen vervangen.

Ferrari kondigde eerder al aan dat ze een groot updatepakket gingen introduceren in Oostenrijk. Tijdens de filmdag reden ze al met de onderdelen, maar nu is duidelijk geworden wat de update precies inhoudt. Dit weekend introduceren ze een nieuwe voorvleugel en een nieuwe vloer. Uit de documenten van de FIA blijkt dat bij de vloer onder meer de tunnelingangen en de vloerranden zijn aangepast.

McLaren is het tweede team dat een groot updatepakket introduceert in Spielberg. De Britse renstal schroeft de nieuwe onderdelen alleen op de auto van Lando Norris. De meeste aanpassingen zijn gedaan aan de vloer: de tunnelingangen, de onderkant van de vloer en de diffuser zijn aangepakt. Ook het bodywork is geüpdatet. De sidepods en de motorkap springen hier het meest in het oog. Ook andere teams hebben een paar updates meegenomen: Red Bull Racing heeft de achterwielophanging aangepast en AlphaTauri introduceert dit weekend een nieuwe achtervleugel.