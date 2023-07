'Er klopt iets niet met de investeringen van Alpine'

Het team van Alpine maakte eerder deze week bekend dat ze 24 procent van de aandelen van het team hebben verkocht. Deze aandelen gaan naar een groep investeerders uit de Verenigde Staten. Het was groot nieuws, maar Eddie Jordan gelooft er niets van. Jordan stelt dat er iets niet aan de haak is.

Alpine was al geruime tijd op zoek naar nieuwe investeerders. Eerder deze week werd bekend dat meerdere investeringsfondsen de aandelen zouden kopen. Volgens de verhalen zouden de aandelen zijn verkocht voor zo'n 200 miljoen euro. Dat zou betekenen dat het team bijna een miljard euro waard zou zijn. De investeerdersgroep bestaat uit meerdere bekende investeerdersfondsen waaronder een groep van Hollywood-acteur Ryan Reynolds.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan volgde de zaak met veel interesse. De Ier denkt dat er iets niet aan de haak is en deelt zijn kritische opvatting met GB News: "Ik geloof het niet. Ten eerste, en ik wil het begrip 'fake news' echt niet gaan gebruiken, maar vanuit boekhoudkundig oogpunt kan dit absoluut niet zo zijn. Het financiële model klopt hier simpelweg gewoon niet. Het is echt iets compleets belachelijks, het is gewoon echt belachelijk! Die acteurs stoppen er waarschijnlijk niet zoveel eigen geld in deze zaak."