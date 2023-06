"Hollywood-sterren investeren in Alpine"

Het was al geruime tijd duidelijk dat het team van Alpine opzoek was naar nieuwe investeerders. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over nieuwe aandeelhouders uit de Verenigde Staten. Vanochtend maakte Alpine-eigenaar Renault bekend wie de nieuwe aandeelhouders zijn, één van de investeerdersgroepen bestaat uit bekende namen uit Hollywood.

Renault maakte vanochtend bekend dat 24 procent van de aandelen van Alpine Racing zijn verkocht aan een aantal grote investeerders. Het gaat om een deal van 200 miljoen euro. Onder meer de investeerdersgroepen Otro Capital en RedBird Capital Partners zijn onderdeel van de groep die 24 procent van de aandelen in handen krijgt. Alex Scheiner, de medeoprichter van Otro Capital, zal plaatsnemen in de raad van bestuur van Alpine.

Naast RedBird en Otro Capital is ook Maximum Effort Investments onderdeel van de investeerdersgroep. Op het eerste gezicht lijkt een normale investeerdersgroep te zijn, maar deze groep staat onder leiding van Hollywood-acteur Ryan Reynolds. Ook zijn Hollywood-collega's Rob McElhenney en Michael B. Jordan zijn onderdeel van deze investeerdersgroep. Reynolds en McElhenney hebben ervaring in de sportwereld. De twee acteurs werden in 2020 de eigenaars van de Britse voetbalclub Wrexham. De club werd wereldberoemd en kreeg een populaire documentaire en promoveerde eerder dit jaar.