'Aston Martin maakt serieus werk van komst George Russell'

George Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Canada op zijn naam. Hij heeft nog geen contract bij Mercedes voor 2026, en het is nog onzeker of hij volgend jaar voor het team rijdt. Aston Martin lijkt namelijk verregaande interesse te hebben.

Russell rijdt al sinds 2022 voor Mercedes en maakte in de jaren daarvoor al onderdeel uit van de opleidingsploeg van de Duitse renstal. Russell is bezig met een goed seizoen, maar Mercedes heeft zijn aflopende contract nog niet verlengd. Beide partijen hebben uitgesproken dat ze door willen gaan met elkaar, maar achter de schermen speelt er zeer veel.

Zo wordt Max Verstappen al geruime tijd in verband gebracht met het stoeltje van Russell. Ook over Russell gingen rechten verhalen rond, want hij zou op een lijstje staan bij het team van Aston Martin. Het leek niet om concrete interesse te gaan, maar vandaag lekte uit dat Aston Martin veel serieuzer is dan eerder gedacht.

Serieuze interesse

Volgens Motorsport.com zou Russell namelijk een belangrijke kandidaat zijn voor een zitje bij Aston Martin in 2026. Het medium meldt dat Aston Martin serieus overweegt als onderdeel van de toekomstplannen. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Aston Martin gaat dan met Honda-krachtbronnen rijden. Russell kan een belangrijke rol spelen bij het project.

Wie moet er weg?

Het is niet duidelijk wie er plaats zou moeten maken als Russell echt besluit Mercedes te verlaten. Aston Martin beschikt nu nog over de diensten van Fernando Alonso en Lance Stroll. De ervaren Alonso wordt nog altijd gezien als één van de beste coureurs van het veld, terwijl Stroll de zoon is van teameigenaar Lawrence Stroll.

Eerder dit jaar werd ook Max Verstappen in verband gebracht met een zitje bij Aston Martin. Russells naam wordt nu voor het eerst serieus in verband gebracht met Aston Martin, nadat het eerder om een suggestie ging.