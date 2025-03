F1-wereld reageert geschokt op overlijden Eddie Jordan

De Formule 1-wereld reageert geschokt op het overlijden van Eddie Jordan. Vanochtend werd bekend dat de Ierse voormalig teameigenaar is overleden op 76-jarige leeftijd. Veel prominenten en teams reageren verdrietig op het nieuws en delen hun condoleances.

De Formule 1 werd vanochtend opgeschrikt door een verdrietig bericht. De Ierse voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is op 76-jarige leeftijd overleden, zo meldde zijn familie in een kort statement. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, maar toch kwam zijn overlijden onverwachts. Er ging dan ook een schokgolf door de Formule 1-wereld, die momenteel bij elkaar is gekomen in Shanghai voor de Chinese Grand Prix.

Op sociale media regent het condoleances voor de nabestaanden van Jordan. Martin Brundle noemt Jordan in een bericht op X een echt karakter, een rockster en een racer. Hij deelt daarbij een video waarop te zien is hoe Jordan drumt, het maken van muziek was één van zijn grootste passies. Karun Chandhok schrijft dat er nooit meer iemand zoals Jordan zal zijn, en ook hij deelt zijn condoleances.

Ook de Formule 1-teams staan stil bij het overlijden van Jordan. Bij het team van Aston Martin zijn ze geschokt, de Britse renstal was in het verre verleden het team van Jordan. In een statement deelt CEO Lawrence Stroll zijn verdriet: "Eddie Jordan was een echte racer, een geweldige leider en één van de grootste karakters in onze sport. Hij was een vriend die ik al meer dan dertig jaar ken en ik zal hem enorm missen. Mijn gedachten en die van iedereen bij Aston Martin, zijn bij zijn vrienden en familie."

We're deeply saddened to hear of the passing of Eddie Jordan. His impact will be felt across the motorsport community for generations to come.



Our thoughts are with his family, friends and colleagues at this time.

Briatore

Het team van McLaren noemt Jordan in een statement een legende, ze laten weten dat ze denken aan de familie en de vrienden van de Ierse oud-teambaas. Ook het team van Mercedes deelt een soortgelijke boodschap, en ze bedanken Jordan voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de Formule 1. Het team van Alpine deelt een statement van Flavio Briatore: "Ik heb enorm verdrietig door het verlies van Eddie Jordan. Hij was een geweldig individu die jarenlang een lach nar de paddock bracht."

Remembering Eddie Jordan 馃挍