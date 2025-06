Red Bull informeerde Verstappen niet over protest tegen Russell

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen nacht voor de nodige opschudding. Ze dienden een protest in tegen racewinnaar George Russell, maar dat werd diep in de nacht afgewezen. Max Verstappen had eerder aangegeven dat hij geen problemen had met Russells acties. Volgens Christian Horner wist Verstappen niets af van het plannetje van Red Bull.

Russell schreef in Canada zijn eerste Grand Prix van het seizoen op zijn naam. De Brit kwam achter de Safety Car als winnaar over de streep. Achter de Safety Car deed hij een aantal opmerkelijke dingen. Hij leek zich niet aan de verplichte afstand te houden en hij voerde een soort brake check uit. Verstappen schrok hier enorm van, maar na de race vond hij niet dat er een straf nodig was.

Bij Red Bull dachten ze daar anders over, en dienden ze een protest in. Volgens teambaas Christian Horner ging het over het rijgedrag van Russell en het houden van afstand bij de Safety Car. De stewards gingen niet mee met de argumentatie van Red Bull, en ze wezen het protest af.

'Verstappen had geen idee'

Het was opvallend dat Red Bull een protest indiende, want Verstappen leek het eerder niet nodig te vinden. Red Bull-teambaas Horner ontkende bij de internationale media dat Verstappen hier een rol in had gespeeld: "Nee, Max was met de media in gesprek en had geen idee."

"Het is ons goed recht, om als deelnemer een protest in te dienen. Het kost ons tweeduizend euro per protest en we waren al verrast dat het niet meteen naar de stewards werd gestuurd. Maar dan heb je als deelnemer het recht om een protest in te dienen, en dat hebben we gedaan."

Geen aanval op Russell

Horner benadrukt ook dat het geen persoonlijke aanval was tegen Russell: "Het is niets persoonlijks tegen George, maar de manier waarop deze regels zijn opgeschreven... Het is allemaal heel erg duidelijk. We hebben dus een protest ingediend, want de regels over de Safety Car-situaties zijn heel duidelijk."