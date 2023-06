Ferrari test nieuwe onderdelen tijdens geheimzinnige filmdag

Het team van Ferrari wil in de aankomende raceweekenden stappen gaan zetten om de concurrentie bij te kunnen houden. De Italiaanse renstal is bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe onderdelen. Tijdens een redelijk rustige filmdag reden Carlos Sainz en Charles Leclerc meerdere rondjes op het circuit van Fiorano.

Ferrari deelde gisterochtend redelijk geheimzinnige foto's van de filmdag. Op de twee foto's was te zien dat Carlos Sainz achter het stuur zat, Charles Leclerc nam in de middag plaats achter het stuur van de auto. Later op de dag lekten meer foto's uit van de testdag, hier viel op dat Ferrari reed met nieuwe onderdelen. Volgens Italiaanse media ging het hier om de nieuwe vloer en reed Sainz ook met een nieuwe voorvleugel. Tijdens de filmdag reed Alessandro Pier Guidi ook met de Le Mans-winnende Hypercar.

