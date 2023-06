Hamilton niet helemaal tevreden: "Tijd niet optimaal gebruikt"

Het team van Mercedes sloot de vrijdag in Canada af met de eerste en de tweede plaats. Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd in de chaotische tweede vrije training. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was tevreden, maar stelde na afloop wel dat het een vreemde dag was.

De eerste vrije training in Canada werd verstoord door problemen met de camerasystemen van de organisatie. De stewards besloten daarna dat de tweede vrije training anderhalf uur zou duren in plaats van een uur. Hamilton reed 29 rondjes in deze anderhalf uur en reed met zijn 1:13:718 de snelste tijd van de vrijdag op het Circuit Gilles Villeneuve.

Niet optimaal

Hamilton reageerde zeer opgewekt na afloop van de tweede vrije training. De Britse Mercedes-coureur had wel een aantal kritische voetnoten in gesprek met Sky Sports: "Ik denk dat dit misschien wel het hobbeligste circuit is waar we in lange tijd zijn geweest. Het was een beetje een vreemde dag. Ik ben blij dat we de baan op mochten gaan en het was fijn om anderhalf uur te mogen rijden. Dat was alweer eventjes geleden, dus ik heb het gevoel dat we de tijd niet optimaal hebben gebruikt."

Genieten

Hamilton genoot van zijn rondjes op het circuit in Montreal. De Britse coureur bereidt zich voor op alles en kijkt uit naar een vermoedelijke natte kwalificatie: "Ik geniet van het rijden op deze baan, het is prachtig. Ik geniet vanaf het moment dat we de pitlane uitrijden. De auto voelde niet heel erg slecht aan, maar ik denk wel dat we nog veel werk te doen hebben. Ik houd van de regen dus ik wil morgen vooral lol gaan maken."