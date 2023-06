Perez oneens met Horner: "Moeten altijd maximaal presteren"

Sergio Perez droomde begin dit jaar hardop van de wereldtitel. Inmiddels heeft hij zijn titelambities even aan de kant geschoven, zijn teamgenoot Max Verstappen is immers ver uitgelopen in het wereldkampioenschap. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelde dat Perez nu zonder druk kan rijden, maar Perez is het daar niet mee eens.

Perez wilde dit seizoen de degens gaan kruisen met zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Na zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan leek Perez mee te kunnen gaan doen om de wereldtitel, maar al snel gooide hij zijn eigen glazen in. In de kwalificatie in Monaco crashte hij in Q1 waardoor hij in de race geen WK-punten kon pakken. In de Spaanse kwalificatie blunderde hij wederom en moest hij een flinke inhaalrace rijden. Verstappen bleef koel en won beide races.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde daarna dat Perez beter kon gaan presteren omdat de druk van de titelstrijd weg is. In Canada liet Perez weten dat hij het hier niet mee eens is. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We moeten altijd maximaal presteren, dus we moeten gewoon leveren. We hebben op dit moment een geweldige auto en we moeten dan ook veel podiumplekken en overwinningen pakken. Daar verandert helemaal niets aan. Dat blijft zo tot het einde van het seizoen. De competitie zal dichterbij gaan komen, maar wij moeten gewoon alles blijven geven."