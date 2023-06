Horner ziet druk Perez afnemen: "Hij moet gewoon ontspannen"

Max Verstappen nam in Spanje meer afstand van zijn teamgenoot Sergio Perez in het wereldkampioenschap. Perez startte de race vanuit het middenveld na een mislukte kwalificatie en kwam uiteindelijk als vierde over de streep. Teambaas Christian Horner denkt dat Perez nu met minder druk kan gaan racen.

Perez sprak dit seizoen meermaals uit dat hij dit jaar wereldkampioen wil worden. De Mexicaan moet daarvoor de strijd aangaan met zijn teamgenoot Verstappen. Verstappen heeft dit seizoen nog geen fout gemaakt, terwijl Perez in Spanje, Monaco en Australië de mist in ging in de kwalificatie. Door deze foutjes liep Perez veel punten mis, zoals afgelopen weekend in Barcelona maar weer eens duidelijk werd.

Podium

De vierde plaats was geen slecht resultaat, maar Perez zag zijn teamgenoot Verstappen wel winnen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt Perez met een goede kwalificatie veel beter had kunnen presteren. Bij Motorsport.com spreekt Horner zich uit: "Hij jaagde in de slotfase nog op een podiumplek. Hij verloor wat terrein in de openingsronde, maar hij herstelde zich wel heel erg sterk. Hij kwalificeerde zich op een positie waar hij niet hoort te staan. Als hij dat wel had gedaan, dan stond hij er wel. Ik denk dat hij wel wat positieve zaken kan halen uit zijn herstel."

Ontspannen

Perez lijkt zijn titelambities uit zijn hoofd te moeten zetten. Horner ziet het gat tussen zijn coureurs groeien en stelt dat dit positief is voor Perez: "Als je naar de punten kijkt, dan zie je een groot gat tussen die twee. Dat zou voor minder druk moeten zorgen. Checo heeft nu niets te verliezen. Hij moet gewoon ontspannen, rustig ademhalen en rijden zoals we weten dat hij het kan. Zoals hij eerder deed in Azerbeidzjan en in andere races. Hij herstelde zich hier sterk en dat zal hem vertrouwen geven richting Montreal."