Sainz vreest concurrentie van Alpine

Het team van Ferrari is bezig met een tegenvallend seizoen. Red Bull Racing is veel te snel en Ferrari vecht met Aston Martin en Mercedes om de tweede plaats. Ferrari kampte al met een aantal problemen en Carlos Sainz maakt zich zorgen. Sainz vreest dat het team van Alpine een concurrent gaat worden.

Ferrari wilde dit seizoen sportieve wraak nemen nadat ze vorig jaar veelvuldig kampten met betrouwbaarheidsproblemen. Maar bij de start van het huidige seizoen werd al direct duidelijk dat er nog steeds problemen zijn. Charles Leclerc viel in de eerste Grand Prix uit en daarna ging het niet bepaald beter met de Italiaanse renstal. Men introduceerde in Barcelona een nieuw updatepakket, maar het gewenste effect was nog niet zichtbaar.

Ferrari-coureur Carlos Sainz denkt dat men in Canada moet vrezen voor nieuwe concurrenten. De Spanjaard let niet alleen op Mercedes en Aston Martin, maar ook op Alpine. In gesprek met DAZN legt Sainz dit uit: "Ik denk dat Alpine zich snel in de strijd zal gaan mengen. Ik denk dat ze heel erg dichtbij zijn. Ik denk dat we nog wel een kleine voorsprong hebben en dat het heel erg close is tussen Aston en Mercedes. Normaal gesproken heeft Aston een voorsprong, maar laten eerst even afwachten of we het Mercedes van Barcelona weer gaan zien."