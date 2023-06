Hamilton wil kinderen inspireren met nieuwe documentaire

Lewis Hamilton is naast racen en het produceren van de Formule 1-film met Brad Pitt, ook bezig met een documentaire over zijn eigen leven. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt gevolgd door de camera's van Apple TV en hoopt dat hij met deze documentaire kinderen kan inspireren.

Begin vorig jaar werd bekend dat Apple TV een documentaire ging maken over het leven van Hamilton. Inmiddels zijn de opnames van de documentaire in volle gang. Hamilton wordt tijdens de raceweekenden en in zijn privéleven gevolgd door de camera's en men gaat ook gebruik maken van oude beelden en interviews met Hamilton uit het verleden. Wanneer de film verschijnt, is nog niet duidelijk.

Hamilton geeft wel aan dat de opnames voor de documentaire goed verlopen. De Brit hoopt dat hij mensen kan inspireren en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het voelt anders om de gehele tijd door een camera te worden gevolgd. Het gaat over mijn leven, het gaat over mijn loopbaan en het pad dat ik daarvoor heb gevolgd. Ik hoop dat ik hetzelfde kan doen met mensen als de Ayrton Senna-documentaire met mij deed toen ik een kind was. Het is iets nieuws en verfrissends. Hopelijk kan ik de kinderen hiermee inspireren om zelf iets geweldigs te worden."