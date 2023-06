Wolff denkt dat Red Bull alle races kan winnen: "Ik hoop het echter niet"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Tot nu toe heeft de Oostenrijkse renstal alle Grands Prix gewonnen, de voorsprong op de concurrentie is ook reusachtig. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Red Bull dit seizoen alle races kan gaan winnen, hij hoopt echter dat dit niet gaat gebeuren.

Red Bull en Max Verstappen heersen momenteel in de koningsklasse van de autosport. Verstappen won afgelopen weekend met overmacht in Spanje, het was zijn derde zege op rij na Monaco en Miami. Verstappens teamgenoot Sergio Perez won eerder dit jaar in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar blijft nu verder achter op zijn Nederlandse Red Bull-teammaat.

Bij de concurrentie schrokken ze zich rot van de overmacht van Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff had niet verwacht dat Red Bull zó sterk zou zijn. Mercedes-coureur George Russell stelde eerder dat Red Bull dit jaar alles kan winnen. Wolff deelt die mening in gesprek met OE24: "Ik hoop van niet, want dat zou niet goed zijn voor de Formule 1. Ze hebben echter wel een auto waarmee het goed mogelijk is. We hebben de beste coureurs om ze tegen te houden, maar we moeten onze auto zo goed mogelijk krijgen om dat te voorkomen."