Webber onder de indruk: "Er is dit jaar geen competitie voor Max"

Max Verstappen schreef de Spaanse Grand Prix afgelopen weekend met speels gemak op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed de hele race aan de leiding en was ook de snelste in alle vrije trainingen en de kwalificatie. Mark Webber is enorm onder de indruk en stelt dat Verstappen dit jaar geen echte concurrenten heeft.

Verstappen gaat ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap en is vooralsnog de enige titelfavoriet. De Red Bull-coureur liep in Spanje verder uit op zijn naaste belager Sergio Perez. De Mexicaan kende wederom een slechte kwalificatie en moest zich in de race naar voren vechten. Verstappen reed weg bij de rest van het veld en hield zich in de slotfase vooral bezig met de snelste ronde.

Clinic

Verstappen maakte veel indruk in Spanje. Ook oud-coureur Mark Webber geloofde zijn ogen niet. De Australiër zag Verstappen schitteren en stelt in gesprek met Motorsport.com dat de verschillen in Barcelona wel heel erg groot waren. Webber: "Het was gewoon een complete clinic. Het leek alsof het een kwestie was van de jongens tegen de mannen. Max houdt van de auto zoals die nu is, hij voelt zich er één mee en interen is er helemaal geen druk."

Geen competitie

Verstappen kan dit seizoen voor het derde jaar op rij wereldkampioen worden. Veel kenners verwachten dat de Nederlander die titel snel zal claimen. Ook Webber deelt die mening: "Als je nog zoveel marge over hebt en niet overal de limiet hoeft op te zoeken, dan maakt dat het makkelijker om de focus volledig op jezelf te houden. Het is uiteindelijk een enorm probleem voor de concurrentie, ook omdat het veld achter Red Bull steeds verschuift. Er is dit jaar gewoon geen competitie voor Max."