Ferrari onthult line-up voor Pirelli-test

De teams van Ferrari en Mercedes komen vanaf vandaag in actie op het circuit van Barcelona. De twee renstallen werken vandaag en morgen (woensdag) een tweedaagse bandentest af voor bandenleverancier Pirelli. In navolging van Mercedes heeft ook Ferrari de line-up voor de test met de buitenwereld gedeeld.

Afgelopen weekend werd in Barcelona de Spaanse Grand Prix verreden en Ferrari en Mercedes bleven achter op het circuit. De line-up van Mercedes was al eventjes bekend: George Russell rijdt vandaag de hele dag en reservecoureur Mick Schumacher neemt de woensdag voor zijn rekening. Bij Ferrari komen er geen reservecoureurs in actie, vandaag rijdt Charles Leclerc de hele dag en morgen neemt Carlos Sainz plaats achter het stuur.

Ready to hit the track again in Barcelona for #F1Testing with @pirellisport 馃憡



Our line-up for the next two days馃憞 pic.twitter.com/uZhxAEXX1A