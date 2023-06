Hamilton hint op groot nieuws over Mercedes-toekomst

Lewis Hamilton kende in Barcelona een positief raceweekend. De Britse Mercedes-coureur kwam als tweede over de streep en was hij als een kind zo blij met zijn podiumplaats. Hamilton heeft nog geen nieuw contract getekend bij Mercedes, maar hij hintte op de persconferentie wel op een snelle deal.

Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakt er echter geen geheim van dat hij bij Mercedes wil blijven. Geruchten over gesprekken met Ferrari verwees hij naar het rijk der fabelen, Hamilton richt zich volledig op een toekomst bij Mercedes. Hij laat zelfs weten dat hij deze week meer nieuws verwacht.

Maandag

Na de podiumceremonie meldde de top drie zich in de perszaal voor de gebruikelijke persconferentie. Hamilton werd daar vanzelfsprekend gevraagd naar zijn toekomst. De Brit deed daar niet zeker niet geheimzinnig over tegenover de internationale pers: "Ik heb momenteel nog niets getekend, maar ik heb morgen (vandaag, red.) een meeting met Toto Wolff. Dus hopelijk kunnen we dan iets voor elkaar krijgen."

Meetings

Hamilton, die zijn zonnebril ophield vanwege de felle studiolampen, geeft toe dat zijn woorden nogal opvallend waren. Hij laat weten dat er vandaag groot nieuws naar buiten kan komen over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Hamilton kan er wel om grinniken: "Ja, dat was zeker een subtiele hint. We hebben al heel erg veel meetings gehad. Dit is gewoon weer één van die meetings. Ik heb trouwens mijn zonnebril op omdat de lichten zo fel zijn. Je zag vandaag mijn resultaten, die worden hierdoor niet beïnvloed."