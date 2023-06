Marko lacht om 'ongehoorzame' Verstappen: "Kan niet boos op hem zijn"

Max Verstappen was afgelopen weekend oppermachtig in Spanje. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de race op zijn naam en ging in de slotfase ,ondanks track limits-waarschuwingen, op jacht naar de snelste ronde. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan wel lachen om deze 'ongehoorzame' actie van Verstappen.

Verstappen had een flinke voorsprong in de race, maar dat betekende niet dat hij rustig aan deed. De wedstrijdleiding schrapte meerdere keren zijn rondetijden vanwege het overschrijden van de track limits. Verstappen zocht de grenzen op, totdat de wedstrijdleiding hem een laatste waarschuwing gaf. Zijn engineer raadde hem af om niet te gaan voor de snelste ronde, maar daar had Verstappen geen boodschap aan.

Bij Red Bull kon men na afloop wel lachen om Verstappens ongehoorzaamheid. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan er wel om lachen. In gesprek met ORF stelt Marko dat het wel meeviel: "Wij maakten ons daar iets minder zorgen om dan de kijkers. Hij moet dan ook nog eens de snelste ronde rijden terwijl zijn banden zeker niet zo goed meer waren als die van Checo. In die positie neem je normaal gesproken geen risico's, maar die gedachte krijg je bij Max niet uit zijn hoofd. Je kan gewoon niet boos op hem zijn."