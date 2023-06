Razendsnelle Verstappen tevreden: "Over het algemeen ging alles goed"

Max Verstappen won vandaag de Spaanse Grand Prix op zeer simpele wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam goed weg bij de start en hard daarna alleen nog maar wat probleempjes met zijn banden. Verstappen was na afloop tevreden en kon eigenlijk wel lachen om zijn kleine probleempjes.

Verstappen begon de race vanaf de pole position en moest daarna eventjes de Ferrari van Carlos Sainz achter zich houden. Verstappen slaagde hierin en reed daarna vrij simpel weg bij de rest van het veld. Hij had het nog eventjes lastig met de harde banden, maar ook dit bezorgde hem geen grote problemen op het circuit van Barcelona.

Harde band

Na afloop had WK-leider Verstappen dan ook niets kritisch te melden over zijn race. De Red Bull Racing-coureur was tevreden en keek met een glimlach terug op de race bij Viaplay: "Ik denk dat alles over het algemeen wel goed ging. Alleen de middelste stint op de harde band was niet ideaal. De harde band was niet heel erg goed. Daarna moest ik vooral het gat managen. Op de mediums en de softs ging het gelukkig wel goed."

Start

Ook bij de start van de race ging alles goed voor Verstappen. Heel eventjes leek het erop dat hij werd ingehaald door Carlos Sainz, maar dit gebeurde niet. Verstappen was er tevreden mee en legde de situatie uit: "De start zelf was eigenlijk best wel goed. Normaal gesproken verlies je bij de start een paar meter op de zachte band. De start zelf was echter helemaal prima. Je hebt het slipstream-effect waardoor ze naast je komen en hard remmen in de eerste bocht. Ik geef ook niet meteen op!"