Trotse Hamilton dankt Mercedes: "Geweldig resultaat voor het team"

Na een aantal tegenvallende weken kwam Lewis Hamilton in de Spaanse Grand Prix weer goed voor de dag. De Britse Mercedes-coureur reed een solide race en had een goed tempo te pakken. De tweede plaats zorgde voor veel vreugde en Hamilton was na afloop vooral blij voor zijn team.

Hamilton begon de race vanaf de vierde plaats en raakte in de eerste ronde de McLaren van Lando Norris. Hamilton liep bij dit incident geen schade op en kon zijn weg vervolgen. Al snel werd duidelijk dat zijn geüpdatete Mercedes ver kon komen, de Red Bull van Max Verstappen was echter iets te snel. De tweede plaats was in ieder geval een welkome verrassing voor de Brit.

Petje af

Na afloop van de Grand Prix was de opluchting merkbaar bij Hamilton. De Britse Mercedes-coureur bedankte het publiek en sprak zich daarna uit bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Wat een geweldig resultaat voor ons team. We hadden dit resultaat vandaag helemaal niet verwacht. Echt, petje af voor mijn team. Ik wil iedereen op de fabriek bedanken, ze werken daar zo hard. De Red Bulls zijn echter nog iets te snel."

Red Bull

Verstappen en Red Bull Racing waren iets te snel voor Hamilton en zijn teamgenoot George Russell. Hamilton denkt echter dat Red Bull op een bepaald moment kan worden bijgehaald. Zijn positieve houding was opvallend en hij deelde dan ook een kleine waarschuwing uit richting Red Bull: "Ze zijn momenteel gewoon nog iets te snel voor ons. Het zou fijn zijn als we later in het seizoen nog een beetje dichter bij kunnen komen. Als dat niet lukt, dan maar volgend jaar."