Magistrale Verstappen genoot van Red Bull-auto: "Waanzinnig!"

Max Verstappen domineerde de Spaanse Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg de concurrentie met een reusachtig verschil. Hij was een klasse apart en na afloop was de vreugde dan ook zeer groot bij de regerend wereldkampioen, hij gaf aan dat hij had genoten van zijn race.

Verstappen had het alleen bij de start lastig, toen hij zijn positie moest verdedigen ten opzichte van de Ferrari van Carlos Sainz. Daarna reed hij weg bij de rest van het veld en gaf hij de koppositie op geen enkel moment uit handen. Zelfs bij de pitstops verloor hij zijn positie niet en kon hij op zijn gemakje verder rijden.

Genoegen

Na afloop stapte Verstappen met en grote glimlach uit zijn auto. De Nederlander was blij met zijn zege en nam de felicitaties met tevredenheid in ontvangst. In gesprek met interviewer van dienst Nico Rosberg sprak Verstappen zich uit: "Het is een genoegen om met deze auto te rijden. We zagen dat vandaag weer eens. Er waren vandaag veel verschillende strategieën, maar voor het overgrote gedeelte van de race hadden wij voor de juiste gekozen. We hebben weer gewonnen, waanzinnig!"

Foutloos

Verstappen voltooide met zijn zege een vrijwel foutloos weekend. De Nederlander was in alle vrije trainingen de snelste coureur en pakte op de zaterdag ook met overmacht de pole position. Na afloop liet Verstappen tegenover Rosberg weten trots te zijn: "We hadden wederom een zeer sterk weekend en dat wil ik graag zijn van mijzelf en van mijn team. Ik hoop dat we dit voor de rest van het jaar kunnen vasthouden."