Verstappen verwacht geen groot voordeel van nieuwe lay-out

De Spaanse Grand Prix wordt dit weekend verreden op een aangepast circuit. De laatste chicane is niet langer onderdeel van het circuit, deze bochten zijn dit jaar vervangen door één snelle bocht. Het is goed nieuws voor het team van Red Bull Racing, maar Max Verstappen merkt niet bepaald een groot voordeel.

Verstappen start de race van vandaag vanaf de pole position na een zeer sterke kwalificatie. De Red Bull-coureur was veel sneller dan zijn concurrenten en had zijn banden ook goed onder controle. Verstappen geldt dan ook als de grote favoriet voor de zege en de baan lijkt ook geschikt te zijn voor zijn Red Bull-bolide.

De oppermachtige Verstappen denkt niet dat hij enorm veel voordeel kan halen uit de nieuwe lay-out en het feit dat hij goed met de banden kan omgaan. Op de persconferentie voor de top drie sprak hij zich uit: "Realistisch gezien is het maar één bocht. De andere bocht is voor iedereen volgas. Ik denk niet dat het ons pijn doet. De tyre wear is hier altijd hoog, dat was ook zo met de andere lay-out, dus ik denk niet dat dit een groot verschil is qua het op de banden letten. De bandendegradatie gaat bij ons normaal gesproken goed en hopelijk kunnen we dat in de race weer laten zien."