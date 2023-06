Verstappen grapt over kopieergedrag: "We gaan iets zonder sidepods doen!"

Max Verstappen en Red Bull Racing waren ook in de Spaanse kwalificatie weer oppermachtig. Verstappen veroverde de pole position met overmacht en verkeerde daarna in een opperbeste stemming. Hij kon wel lachen over het kopieergedrag van andere teams en grapte over het oude design van Mercedes.

Mercedes introduceerde in Monaco sidepods die veel leken op die van Red Bull. De Duitse renstal reed daarvoor nog met de zogenaamde zeropods. Dit opvallende design werkte niet zoals men had gehoopt en daarom heeft men nu gekozen voor de sidepod-stijl van onder meer Red Bull. In Spanje verscheen ook Ferrari aan de start met nieuwe sidepods.

Verstappen ziet ook dat de andere teams steeds vaker onderdelen kopiëren van Red Bull. De succesvolle wagens van de Oostenrijkse renstal zijn ondertussen uitgegroeid tot een soort inspiratiebron van de concurrentie. Op de persconferentie voor de top drie lachte Verstappen over dit gedrag: "Ik denk dat onze volgende updates iets wordt zonder sidepods! Dan gaat iedereen dat ook weer doen! Maar goed, ik denk dat het om ons hele design gaat en niet alleen onze sidepods. Het zijn allemaal dingen die samenkomen. Ik ben alleen niet de aero-specialist van ons."