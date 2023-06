Tevreden Hamilton over Russell-moment: "Gewoon een misverstand"

Lewis Hamilton vocht in de kwalificatie in Spanje lang mee voor een plekje op de eerste startrij. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed uiteindelijk de vijfde tijd en daar was hij tevreden mee. Hamilton raakte ook betrokken bij een incident met zijn teamgenoot George Russell, de Brit maakt zich daar niet zo druk om.

Hamilton reed tijdens Q2 vlak achter zijn teamgenoot op het rechte stuk. Het leek erop dat Russell zijn teamgenoot een tow ging geven, maar dat ging helemaal mis. De twee raakten elkaar en dat zorgde voor schade aan de voorvleugel van Hamilton. Tijdens de sessie gaf Russell aan dat hij niet wist waar Hamilton reed en was Hamilton vooral geschrokken van het moment.

Na afloop van de kwalificatie was Hamilton vooral tevreden met zijn resultaat. De Brit keek echter ook terug op het incident met Russell en sprak zich uit bij RaceFans: "Iedereen begint hun rondjes in bocht 12. Toen ik uit bocht 12 kwam reed er niemand voor mij dus trapte ik het gaspedaal in. Toen ik bocht 13 in kwam leek het alsof George de pitlane in ging. Ik bleef door stampen en toen kwam hij toch weer de baan op. Dat was best verwarrend. Ik wist namelijk niet eens dat hij daar reed. Ik dacht dat hij mij een tow ging geven. Ik ging dus naar links en toen ging hij daar ook heen. Het was gewoon een misverstand."