Oppermachtige Verstappen genoot: "De auto was heel erg goed"

Max Verstappen was vandaag een klasse apart in de kwalificatie in Spanje. In een chaotische sessie hield Verstappen het hoofd koel en was hij ruim sneller dan de rest van het veld. Na afloop was de tevredenheid bij Verstappen duidelijk zichtbaar, hij liet weten dat de auto precies deed wat hij wilde.

Verstappen bleef rustig in een kwalificatie die verder werd gekenmerkt door chaos. De opdrogende baan zorgde in Q1 voor veel spins en Charles Leclerc viel zelfs af. In het tweede kwalificatiedeel werd ook Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez uitgeschakeld. Verstappen ging echter vrolijk door met het noteren van zeer snelle tijden.

Rails

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen het zonnetje in huis. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur keek rustig terug op zijn sessie in gesprek met interviewer van dienst Marc Gene: "De auto was vandaag heel erg goed. De kwalificatie begon inderdaad wat lastig met het weer, maar daarna werd het weer wat droger. In Q3 stond de auto echt op rails. Het was vanmiddag echt heel erg leuk om te rijden."

Barcelona

Verstappen was in het verleden al vaker succesvol op het Catalaanse asfalt. De Red Bull-coureur hoopt daar morgen vanzelfsprekend een vervolg aan te geven. Gene wilde dan ook weten of Verstappen het naar zijn zin had, de Nederlander antwoordde bevestigend: "Over het algemeen vind ik het al leuk om naar Barcelona te komen. Ik houd van de baan, de fans en het racen. Ik heb hier mooie herinneringen liggen en hopelijk komt daar morgen nog eentje bij."