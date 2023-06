Verstappen kijkt uit naar Spaanse GP: "Heb geweldige herinneringen aan dit circuit"

Max Verstappen heeft een paar dagen kunnen genieten van zijn zege in Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moet aankomend weekend echter weer aan de bak in Spanje. Verstappen kijkt uit naar de Spaanse Grand Prix in Barcelona en hij is nieuwsgierig naar de nieuwe lay-out van het circuit.

Verstappen is bezig met een sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander wist tot nu toe te winnen in Bahrein, Australië, Miami en afgelopen weekend ook in Monaco. Hij gaat dan ook aan de leiding van het wereldkampioenschap met een redelijke voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. In Spanje kan hij die voorsprong gaan uitbreiden.

Verstappen zelf kijkt enorm uit naar de aanstaande Grand Prix op het circuit nabij de stad Barcelona. In zijn vooruitblik op Verstappen.com is hij positief: "Ik kijk uit naar het circuit dat we allemaal zo goed kennen. Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe lay-out met de laatste twee bochten. Natuurlijk heb ik ook geweldige herinneringen aan dit circuit, vooral aan mijn eerste Formule 1-overwinning daar. Behalve het circuit, is Barcelona zelf ook een geweldige stad. Ik geniet altijd van dit weekend, het is een fijne plek om te zijn. Hopelijk krijgen we ook mooi weer."