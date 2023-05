'Twee Red Bull-medewerkers vertrokken naar Ferrari'

Red Bull Racing verloor eerder deze week een belangrijk kopstuk aan het team van McLaren. Op dinsdagavond werd bekend dat Rob Marshall het team heeft verlaten en begin 2024 aan de slag gaat bij McLaren. Red Bull lijkt echter nog een aantal belangrijke medewerkers kwijt te raken, twee belangrijke namen gaan namelijk naar Ferrari.

Het is algemeen bekend dat het team van Ferrari graag medewerkers van Red Bull wil overnemen. In de voorgaande maanden gingen meerdere namen rond van belangrijke Red Bull-mensen, maar geen van hen vertrok daadwerkelijk naar de Italiaanse renstal. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is bezig met een flinke reorganisatie op technisch gebied, de Red Bull-mensen zouden perfect in dat plaatje passen.

Het lijkt er nu op dat Ferrari daadwerkelijk twee medewerkers van Red Bull heeft overgenomen. Italiaanse media melden dat twee medewerkers de overstap naar Ferrari hebben gemaakt. Volgens de berichten gaat het om een onbekende medewerker en aerodynamisch expert David George. Ze hebben volgens de Italiaanse media hun gardening leave erop zitten en ze zullen naar alle waarschijnlijkheid deze week gaan beginnen bij Ferrari. Of deze transfers ervoor zorgen dat Laurent Mekies sneller naar AlphaTauri kan vertrekken, is nog niet duidelijk.