McLaren slaat slag en trekt Red Bull-kopstuk aan

Het team van McLaren heeft een flinke slag geslagen. De Britse renstal heeft bekend gemaakt dat ze Rob Marshall overnemen van het team van Red Bull Racing. Met Marshall vertrekt er een belangrijke medewerker bij Red Bull, hij zal bij McLaren gaan fungeren als Technical Director, Engineering & Design.

Marshall werkte 17 jaar voor het team van Red Bull Racing, in de laatste jaren fungeerde hij als Chief Engineering Officer. Daarvoor was hij ook de Chief Designer van het team. Marshall is per direct vertrokken bij Red Bull en is met gardening leave tot 1 januari 2024. Daarna zal hij het technisch hart van McLaren gaan vormen samen met Peter Prodromou en David Sanchez. Hij zal in zijn nieuwe functie ondersteuning gaan krijgen van Neil Houldey.