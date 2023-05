Glock ziet Alonso als mogelijke titelrivaal Verstappen

Max Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam en liep in het wereldkampioenschap uit op zijn teamgenoot Sergio Perez. Timo Glock denkt dat Verstappen nu vooral rekening moet houden met Fernando Alonso.

Alonso kwam in Monaco als tweede over de finish. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is bezig met een zeer solide seizoen waarin hij alleen in Azerbeidzjan niet op het podium eindigde. Hij staat dan ook derde in het wereldkampioenschap en hij komt steeds dichterbij nummer twee Perez. Aston Martin is daarnaast ook sterk en het team heeft al updates aangekondigd.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock denkt dan ook dat Verstappen rekening moet houden met Alonso. In zijn column voor Sky Sports legt Glock het uit: "Max heeft nog steeds een comfortabele voorsprong, maar als een of twee races niet zijn kant op gaan of als de techniek niet meewerkt, dan zal Alonso er zijn om de punten te pakken. Hij kan echt een belangrijke tegenstander worden voor Max. Misschien komt er dus toch een spannende strijd. Natuurlijk zullen Verstappen en Alonso ook slechte weekenden hebben, maar dan moet Perez er staan."